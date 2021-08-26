Украинские атлеты перетащили самолет "Мрию" и установили мировой рекорд: фото достижения

В поселке Гостомель Бучанского района на аэродроме "Антонов" восемь украинских стронгменов протянули более четыре метра крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия" и установили национальный рекорд.
Об этом сообщает Федерация Стронгменов Украины.
Так, самый большой в мире самолет АН225 "Мрия" весом 330 тонн (вместе с топливом) перетащили восемь стронгменов на аэродроме "Антонов". В установлении рекорда приняли участие:
По словам командира экипажа самолета "Мрия" Дмитрия Антонова, что он "поражен" усилиями спортсменов. Ведь протянуть на почти 5 метров, это большое достижение.
"Не всегда удается сдвинуть самолет используя двигатели сразу, приходится давать ощутимую тягу для сдвига, но ребята оказались значительно сильнее чем наши двигатели", – поделился Антонов.
По подсчетам судейского комитета, участники сдвинули самолет на 4 метра 30 см за 1 минуту и 13 секунд.
Спортсмены говорят, что рекорд приурочили к 30-летию независимости Украины.
Ранее мы сообщали, что пилот показал уникальное видео, как самолет "Мрия" готовился к параду на День Независимости.
Также мы писали о том, что в июне украинский самолет "Мрия" сдул забор на авиабазе британских ВВС и зрелище сняли на видео.