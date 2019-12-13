Украинская звезда стала жертвой нападения ромов на ж/д вокзале Киева

Пятеро ромов на ж/д вокзале в Киеве напали на известную украинскую актрису Руслану Писанку. Подробности неприятного инцидента сама звезда поведала "Зірковому шляху".

Писанка вспомнила, как рано утром приехала в Киев, шла по вокзальной площади, как вдруг на нее напали сразу несколько человек.

"Мне расстегнули мой рюкзак и на последней фазе я почувствовала, что кто-то чем-то колет мне в спину. Я оглянулась, а там люди. Они просто прилипли ко мне...", - поделилась Руслана Писанка.

54-летняя актриса пыталась вырваться и упала. Все, что было в рюкзаке, рассыпалось вокруг. К счастью, ромам ничего не удалось украсть - их отпугнул супруг актрисы.

Интересно, что ни работников вокзала, ни правоохранителей в то время поблизости не оказалось, говорит актриса. И Писанка поехала домой с синяками и в разорванной куртке.

"Очень классный американский пуховик пострадал и теперь большая дыра, и я уже не смогу его носить, к сожалению", - рассказала Писанка.

Отметим, что инцидент произошел 15 октября около 6 часов утра. Тогда Писанка сообщала о нападении на нее.

"Ромы, не позорьте нацию!" - написала тогда в Facebook телезвезда.

Руслана Писанка в сериале "Филин" на канале "Украина"