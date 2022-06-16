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Украинская телеведущая показала Ирпень до и после оккупации: шокирующее видео

Как выглядел город Ирпень до оккупации (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько показала шокирующее видео, как выглядел Ирпень до и после российской оккупации.

Видео она опубликовала в своем Instagram.

В частности, она распечатала снимки улиц, многоэтажных и частных домов, таунхаусов и зон отдыха среди сосен в Ирпене.

Также на фоне этих фото она сняла видео того, что осталось после освобождения города. Российские оккупанты уничтожили имущество людей, которые хотели строить свое будущее.

"Ранен, но непокорен. Пришло в голову показать вам разрушенный город оригинально - до и после оккупации", - написала она.

Россияне часть города уничтожили, но украинцы обязательно отстроят и вернут свои земли.

В комментариях пользователи надеются, что в ближайшее время смогут смотреть видео наоборот, то есть еще лучше отстроены все украинские города:

  • Душа болит;
  • Ужасы войны;
  • Мурашки по телу от увиденного;
  • На такое очень трудно смотреть;
  • Верю, что мы отстроим все, что те проклятые изверги разрушили. К большому сожалению, нельзя вернуть погибших;
  • Когда это все закончится?.

Добавим, что город Ирпень находился в оккупации с 27 февраля по 28 марта. Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева - бои в этом треугольнике продолжались целый месяц.

Ранее мы публиковали фото того, как выглядит освобожденный Ирпень.

Также, как выглядит новое жилье для переселенцев в Ирпене.

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Ирпень