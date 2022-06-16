Украинская телеведущая показала Ирпень до и после оккупации: шокирующее видео

В частности, она распечатала снимки улиц, многоэтажных и частных домов, таунхаусов и зон отдыха среди сосен в Ирпене.

Также на фоне этих фото она сняла видео того, что осталось после освобождения города. Российские оккупанты уничтожили имущество людей, которые хотели строить свое будущее.

"Ранен, но непокорен. Пришло в голову показать вам разрушенный город оригинально - до и после оккупации", - написала она.

Россияне часть города уничтожили, но украинцы обязательно отстроят и вернут свои земли.

В комментариях пользователи надеются, что в ближайшее время смогут смотреть видео наоборот, то есть еще лучше отстроены все украинские города:

Душа болит;

Ужасы войны;

Мурашки по телу от увиденного;

На такое очень трудно смотреть;

Верю, что мы отстроим все, что те проклятые изверги разрушили. К большому сожалению, нельзя вернуть погибших;

Когда это все закончится?.

Добавим, что город Ирпень находился в оккупации с 27 февраля по 28 марта. Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева - бои в этом треугольнике продолжались целый месяц.