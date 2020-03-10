Украинская телеведущая опозорилась словами о Шевченко (видео)

Телеведущая опозорилась из-за Тараса Шевченко (коллаж: РБК-Украина)

Украинская телеведущая допустила досадную ошибку в день рождения Тараса Шевченко

Украинская телеведущая оконфузилась в прямом эфире, назвав Тараса Шевченко борцом с советским режимом. В сети появилось видео со скандальным высказыванием.

Конфуз произошел в эфире 24 канала 9 марта, когда в Украине отмечали 206 день рождения Кобзаря. Ирония заключается еще и в том, что телеведущая является однофамилицей поэта - ее зовут Татьяна Шевченко.

Ведущая допустила оплошность, рассказывала о достижениях великого украинского поэта.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", - сказала она.

Тарас Шевченко противостоял советскому режиму. А говорят меньше Кобзаря в школе надо учить... Ну-ну Опубліковано Світланою Мащенко Вівторок, 10 березня 2020 р.

Телеведущая опозорилась из-за Тараса Шевченко (видео: facebook.com)

Для справки: Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года, а умер 10 марта 1861 года в возрасте 47 лет. А Советский Союз был образован 30 декабря 1922 года - когда со смерти поэта прошло больше 61 года.

Телеведущая, очевидно имела в виду, что Шевченко противостоял царской власти.

Напомним, 9 марта в Украине вручили Национальную премию имени Тараса Шевченко. Кто получил престижную награду - можно прочесть в материале.