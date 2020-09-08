Украинская стюардесса затмевает моделей горячими снимками

Даша Солнечная покорила множество мужских сердец не только в небе, но и в социальной сети Instagram. Украинская стюардесса затмевает своей красотой даже моделей. Но это и не мудрено, ведь она и сама бывшая модель.

В 15 лет Даша стала моделью и жила в разных странах Азии и Европы. Сама девушка из Запорожья и ей сейчас 28 лет. Она любит фотографироваться и это доказывает ее Instagram.

Даша Солнечная (фото: instagram.com/daria_sol_)

Когда она поняла, что ее самое главное увлечения и мотивация – это путешествия, то начала искать работу, которая как раз была бы связана с этим всем.

Даша Солнечная (фото: instagram.com/daria_sol_)

И она нашла такую работу. Даша целый год работала на круизных лайнерах, но потом подруга посоветовала ей попробовать себя в авиации. Она пошла на собеседование и ее взяли в авиакомпанию Etihad Airways. Девушке предложили представлять компанию на различных мероприятиях, фотографиях и видео.

Даша Солнечная (фото: instagram.com/daria_sol_)

По-другому быть и не могло, глядя на ее параметры: рост 180 см, вес - 54 кг, грудь - 86 см, талия - 62 см, бедра - 92 см, волосы светлые, глаза серо-зеленые.

Даша Солнечная (фото: instagram.com/daria_sol_)

Украинская красавица-стюардесса уже побывала в более 74 странах мира. При этом девушка не останавливается и продолжает путешествовать дальше. Кроме путешествий она еще увлекается фотографией и историей искусств.

Даша Солнечная (фото: instagram.com/daria_sol_)

Напомним, девушка с собачкой из Уханя разбила семью главы миграционной службы Украины.

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