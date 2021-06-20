Украинская рекордсменка погибла в ДТП на трассе Киев-Прилуки

"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю - "Бегущая по Солнцу"... Легкого бега тебе в вечность, девочка..." - написала Ветрова.

Екатерина Долган и Лана Ветрова (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Екатерина Долган была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Кроме того, молодая девушка выигрывала многие соревнования и Чемпионаты Украины. Легкой атлетикой серьезно она начала заниматься с 16 лет.

Екатерина Долган (фото: facebook.com/Екатерина Долган)

Она училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания.

"Как только мне об этом сообщили, я в первую очередь набрала номер телефона Кати. В голове была одна мысль: "Этого не может быть. Это какая-то ошибка! Вот сейчас Катя возьмет трубку, я услышу ее голос, она скажет, что у нее все OK ..." Потом я еще пару раз ей звонила, потому что подумала, а вдруг она просто не может взять трубку, потому что бегает, пожалуй, у нее как всегда, завтра очередной забег... Ну и как заставить себя поверить, что Катя больше никогда ничего не скажет..." - написала Ветрова в комментарии.