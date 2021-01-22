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Украинская ракета-сенсация готовится к выходу в космос: появилось видео

Автор: Светлана Мащенко

Украинская ракета-сенсация Alpha компании Firefly Aerospace готовится к скорому запуску. В сети появились видео с подготовкой к большому старту. Alpha является конкурентом малой ракеты Falcon-1, которую разработала SpaceX Илона Маска.

Команда разработчиков Firefly провела тестирование системы удержания ракеты, разместив видео в Facebook.

“3-2-1 запуск! Наша команда готовит систему удержания/освобождения ракеты к предстоящему большому дню. Не можем дождаться, уже совсем скоро Alpha взлетит”, - говорится в комментарии к видео.

Ракета Alpha готовится лететь в космос (видео: facebook.com/fireflyspace)

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Разработчики говорят, что ракета полетит в космос уже в начале 2021 года. Завершены предполетные испытания первой и второй ступени. Ее запустят в США со стартовой площадки космического комплекса базы ВВС Ванденберг.

Отметим, что малая ракета предназначена для отправки на орбиту таких грузов, как небольшие спутники. Ранее они летали вместе с большими на борту массивных ракет. К тому же запуск Alpha будет стоить меньше, чем Falcon-1.

Украинско-американская компания Firefly Aerospace разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов. Одним из преимуществ является самая низкая цене за килограмм в классе малых ракет.

Ранее мы писали, что украинская ракета прошла первые испытания на космодроме.

Также сообщалось, что школьник из Днепра создал ракетный двигатель и заработал на этом деньги.

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