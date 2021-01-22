Украинская ракета-сенсация готовится к выходу в космос: появилось видео

Украинская ракета Alpha готовится к запуску в космос (коллаж: РБК-Украина)

Украинская ракета-сенсация Alpha компании Firefly Aerospace готовится к скорому запуску. В сети появились видео с подготовкой к большому старту. Alpha является конкурентом малой ракеты Falcon-1, которую разработала SpaceX Илона Маска.

Команда разработчиков Firefly провела тестирование системы удержания ракеты, разместив видео в Facebook.

“3-2-1 запуск! Наша команда готовит систему удержания/освобождения ракеты к предстоящему большому дню. Не можем дождаться, уже совсем скоро Alpha взлетит”, - говорится в комментарии к видео.

T-Zero Release Testing 3-2-1 Liftoff! Our launch team is dialing in their hold-down release operations for our coming big day. Get excited, because it’s nearly time to let Alpha Fly! Posted by Firefly Aerospace on Thursday, January 21, 2021

Ракета Alpha готовится лететь в космос (видео: facebook.com/fireflyspace)

Разработчики говорят, что ракета полетит в космос уже в начале 2021 года. Завершены предполетные испытания первой и второй ступени. Ее запустят в США со стартовой площадки космического комплекса базы ВВС Ванденберг.

Отметим, что малая ракета предназначена для отправки на орбиту таких грузов, как небольшие спутники. Ранее они летали вместе с большими на борту массивных ракет. К тому же запуск Alpha будет стоить меньше, чем Falcon-1.

Украинско-американская компания Firefly Aerospace разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов. Одним из преимуществ является самая низкая цене за килограмм в классе малых ракет.

Ранее мы писали, что украинская ракета прошла первые испытания на космодроме.

Также сообщалось, что школьник из Днепра создал ракетный двигатель и заработал на этом деньги.