UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинская писательница назвала суд над Порошенко копипастом московского сценария с Навальным

Автор: Наталия Гурковская

Писательница Оксана Забужко считает, что ситуация с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Печерском суде - это "копипаст прошлогоднего московского сценария "возвращение Навального".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост писательницы в Facebook.

"Да только мы не московиты, вот в чем штука", - отмечает Забужко.

По ее мнению, пятому президенту Украины Петру Порошенко - отдельный респект за вот эту "деконструкцию", осуществленную прямо в судебной речи.

"Я категорически требую привлечения к ответственности лиц, которые составляли этот документ, в котором используются следующие фразы: "Министр топлива и энергетики Луганской Народной республики" - это пишет генеральная прокуратура! "Территория террористических организаций ЛНР и ДНР". Это полностью российский нарратив! Я советую этим лицам почитать справку, что в украинской документации это называется - "временно оккупированные территории", - процитировала писательница речь Порошенко в Печерском суде.

Напомним, после четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить на 19 января.

Порошенко в понедельник, 17 января, начали выбирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен.

Напомним, до этого представители партии Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате, но в суде эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Добавим, правоохранители опубликовали схему с Порошенко и хронологию событий по делу об угле из ОРДЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко