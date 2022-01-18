Украинская писательница назвала суд над Порошенко копипастом московского сценария с Навальным

Писательница Оксана Забужко считает, что ситуация с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Печерском суде - это "копипаст прошлогоднего московского сценария "возвращение Навального".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост писательницы в Facebook.
"Да только мы не московиты, вот в чем штука", - отмечает Забужко.
По ее мнению, пятому президенту Украины Петру Порошенко - отдельный респект за вот эту "деконструкцию", осуществленную прямо в судебной речи.
"Я категорически требую привлечения к ответственности лиц, которые составляли этот документ, в котором используются следующие фразы: "Министр топлива и энергетики Луганской Народной республики" - это пишет генеральная прокуратура! "Территория террористических организаций ЛНР и ДНР". Это полностью российский нарратив! Я советую этим лицам почитать справку, что в украинской документации это называется - "временно оккупированные территории", - процитировала писательница речь Порошенко в Печерском суде.
Напомним, после четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить на 19 января.
Порошенко в понедельник, 17 января, начали выбирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен.
Напомним, до этого представители партии Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате, но в суде эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.
Добавим, правоохранители опубликовали схему с Порошенко и хронологию событий по делу об угле из ОРДЛО.