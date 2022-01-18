Украинская писательница назвала суд над Порошенко копипастом московского сценария с Навальным

Писательница Оксана Забужко считает, что ситуация с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Печерском суде - это "копипаст прошлогоднего московского сценария "возвращение Навального".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост писательницы в Facebook.

"Да только мы не московиты, вот в чем штука", - отмечает Забужко.

По ее мнению, пятому президенту Украины Петру Порошенко - отдельный респект за вот эту "деконструкцию", осуществленную прямо в судебной речи.

"Я категорически требую привлечения к ответственности лиц, которые составляли этот документ, в котором используются следующие фразы: "Министр топлива и энергетики Луганской Народной республики" - это пишет генеральная прокуратура! "Территория террористических организаций ЛНР и ДНР". Это полностью российский нарратив! Я советую этим лицам почитать справку, что в украинской документации это называется - "временно оккупированные территории", - процитировала писательница речь Порошенко в Печерском суде.