Украинская певица застряла в Казахстане из-за COVID-19: испытываешь ужас от воя сирен

Казахстан стал первой страной в мире, которая вернулась к карантину из-за распространения COVID-19, об этом стало известно несколько дней назад.

Украинская певица Ольга Доля, которая сейчас находится в Казахстане, обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой относится серьезно к коронавирусу и поделилась подробностями ситуации с возвращением ограничительных мер в этой стране.

"Хочу обратить ваше внимание на серьезность проблемы с COVID-19. Как вы знаете, я сейчас в Казахстане. Здесь ввели повторно жесткие карантинные ограничения из-за большого количества зараженных, несмотря на усилия правительства. Кроме шуток, на нашей улице вчера были поминки, сегодня скорая в скафандрах на носилках забрала кого-то. Улица совсем небольшая. Мы застряли тут на длительный срок. Хотя, по плану, должны были вернуться в Киев еще в мае. В консульстве Украины в Казахстане нам сообщили, что авиасообщение с Украиной, возможно, возобновится в июне. Но, к сожалению, ничего не возобновилось. Ближе к концу прошлого месяца открыли небо с Турцией, мы стали продумывать перелет через Турцию. Но вскоре авиасообщение было закрыто", - рассказала артистка.

Ольга рассказала, что сейчас в Казахстане ввели строгий локдаун на две недели с возможностью продления.

"Ситуация очень серьезная, в стране разворачивают полевые госпитали, в аптеках дефицит лекарств. Нас спасает только то, что мы вовремя, за одну ночь, приняли решение перебраться из квартиры в частный дом. А то некоторые подъезды, после обнаружения в них зараженных жителей COVID-19, были оцеплены полицией и опечатаны, люди не могли выходить даже во двор, им просто подвозили продукты и оставляли около комплекса. На самом деле испытываешь ужас от воя сирен и объявлений в громкоговоритель об опасности в городе. Будем надеяться, что скоро все закончится. Берегите себя!" - написала она.

Украинская певица Ольга Доля застряла в Казахстане из-за коронавируса (фото: instagram.com/olgadolya.music)

Кстати, недавно украинская звезда эстрады София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов.