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Украинская певица заболела Омикроном и назвала свои симптомы

Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Мила Нитич заболела коронавирусом. Звезда подхватила новый штамм Омикрон.

Так, о своем диагнозе она узнала в четверг, 3 февраля, рассказала она в своих Instagram-stories.

Артистка, которая недавно вернулась с отдыха в Стамбуле, подхватила новый штамм Омикрон. Она добавила, что болеет уже больше недели.

"За два года существования коронавируса я не заболела ни разу. Зато "Омикрончик" меня на раз-два. На самом деле болею уже более 1,5 недели, просто в Турции делала ПЦР-тест, который ничего не показал", – сказала знаменитость.

Мила Нитич заболела Омикроном (instagram.com/mila_nitich_official)

Кроме того, исполнительница назвала свои симптомы. В частности, у Милы заложенность носа, она слабо ощущает запахи. Однако, она отметила, что вкус не исчез.

"Есть лишь единственный минус-какой-то вакуум в голове, немного болит. И еще я очень сильно кашляла, но поскольку я больше недели принимаю антибиотики, он прошел", – добавила она.

В конце певица пожелала украинцам быть осторожными и беречь свое здоровье.

Мила Нитич заболела Омикроном (instagram.com/mila_nitich_official)

Ранее мы сообщали, что Мила Нитич "взорвала" Голос страны сверхмощным выступлением.

Также мы писали, что Мила Нитич и Владимир Бебешко со скандалом разорвали отношения.

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