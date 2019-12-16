Украинская певица попала в страшное ДТП: первые детали трагедии

Ирина Федишин попала в аварию после концерта в Шепетовке. Об этом сама певица рассказала на страницах в своих социальных сетях.

Как известно, Федишин со всей своей командой возвращались с концерта во Львов. И на ночной трассе в автомобиль поп-звезды на скорости врезался микроавтобус. Это случилось возле города Ровно.

Ирина Федишин попала в ДТП (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

32-летняя Ирина рассказала, что была вынуждена всю ночь провести с мужем и по совместительству продюсером Виталием Челноком в больнице.

"Друзья, со мной и моей командой случилась досадное происшествие. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились совершать маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский автобус, пересекая сплошную полосу, на скорости "влетел" в наше авто. Удар был немалой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - сообщила певица.

Ирина Федишин попала в жуткое ДТП (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Также артистка и мама двоих детей поблагодарила всех за слова поддержки и призналась, что "только теперь начинает отходить от шока".

"Потому что на глаза наворачиваются слезы от одной лишь мысли... Спасибо тебе, Боже, что уберег нас от беды", - написала Ирина.

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