Украинская певица попала в ДТП: новые детали аварии

Ирина Федишин попала в ДТП (Коллаж РБК-Украина)

Артистка прокомментировала аварию и сообщила новые подробности

Известная украинская певица Ирина Федишин попала в ДТП, когда возвращалась после концерта в Шепетовке. Артистка рассказала некоторые детали аварии в комментарии для программы "Зірковий шлях" телеканала "Украина".

Авария с автомобилем Ирины Федишин произошла в ночь на 16 декабря. К счастью, обошлось без трагических последствий. Однако артистка призналась, что было очень страшно.

Певица Ирина Федишин попала в ДТП

В ту ночь Ирина Федишин вместе с мужем возвращалась во Львов после концерта в Шепетовке. Они решили остановиться на одной из заправочных станций возле города Ровно и в этот момент почувствовали сильный удар.

"Я в этот момент наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку на кофе. И в этот момент почувствовала сильный удар", - рассказала певица.

Оказалось, что в микроавтобус на большой скорости влетел пассажирский автобус. Медики, которые осмотрели артистку и ее мужа на месте, приняли решение о госпитализации для обследования, так как была высокая вероятность внутренних травм. Всю ночь они провели в больнице.

"К счастью, нет переломов, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно", - призналась Ирина Федишин.

Ирина Федишин рассказала новые детали ДТП