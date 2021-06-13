Украинская модель выпала с балкона в Стамбуле после ссоры с бойфрендом: подробности ЧП

Известно, что накануне трагедии пара ужинала в ресторане, пили алкоголь. По дороге домой в такси между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Анжелика ударила бойфренда кулаком в лицо. После чего они поднялись в квартиру, что дальше происходило - известно только со слов самого мужчины.

Эрджан говорит, что зайдя в квартиру, он пошел в ванную, а девушка тем временем вышла на балкон, где повисла на перилах. Он утверждает, что пытался спасти ее, удерживая за руку, но она выскользнула и полетела вниз.

Интересно, что у мужчины даже оказалось видео, на котором записан голос девушки. Она кричит "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", а затем она кричит "Пожалуйста!" и падает. Местных правоохранителей озадачило, что парень снимал видео, вместо того, чтобы помочь Анжелике.

Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле (botsman.org)

"В их квартире обнаружили наркотики. Эрджан уверяет, что его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве", - сообщили в правоохранительных органах Стамбула.

Что известно об украинской модели

Анжелика Срабьянц из Сум, она родилась 21 октября 1987 года. Закончила Сумскую академию банковского дела. В Турции работала моделью, много путешествовала.

Знакомые говорят, что у нее с Бураком была большая любовь, и не верят в его причастность к смерти девушки. Парень занимался дрессировкой собак состоятельных турок.

Фото: Бурак Эрджан, бойфренд погибшей украинки (strana.ua)