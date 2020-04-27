Украинская супермодель сообщила о насилии со стороны мужа-бизнесмена: избивал и угрожал

Снежана Онопко требует развода от своего мужа бизнесмена Николая Щура, с которым она прожила в браке 10 лет. Известная украинская модель призналась, что супруг ее бил и издевался. Также муж Онопки постоянно ей изменял.

"Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Доставалось, кстати, и водителям, и персоналу — словом, всем", – рассказала модель изданию JetSetter.ua.

Ранее фотомодель узнала, что у Николая есть любовница, которая проводит время в общем доме супругов. До этого момента Онопко хотела поскорее расстаться и забрать только два автомобиля, среди которых Rolls-Royce. Но сейчас Снежана хочет поделить все имущество.

Отметим, что новая невеста Щура Анна Пинчук живет в доме супругов и постит в соцсетях фото из шикарного дома.

Снежана Онопко и Николай Щур(фото: instagram.com/snejanaonopka15)

"Когда я увидела, что другая женщина проживает в моем доме, плавает в моем бассейне и пользуется моей посудой, решила настаивать на правовом разделе имущества. Однако, пока что он не намерен давать развод, более того, угрожает мне", – рассказала манекенщица.

Отметим, что последней каплей для Снежаны было то, что Николай избил ее и ее мать в доме под Киевом, где они жили.

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