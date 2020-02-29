Украинская кинозвезда потрясла признанием о смерти любимого: очень болезненная рана

Звезда сериала "Женский доктор" Наталия Васько впервые рассказала о трагедии в личной жизни, а также о том, как бывшая жена ее любимого наговаривает на актрису в сети. Откровенное признание украинская актриса сделала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Я когда-то встречалась с парнем, но он был немного моложе меня и не на пару лет. Это где-то год 10-й или 11-й был. Он работал у нас в театре сначала монтировщиком, затем занимался светом. Я с ним встречалась чуть больше года. Но потом случилась трагедия - он погиб. Поэтому я так реагировала на вопросы личные, это была еще очень болезненная рана", - рассказала актриса.

Наталия Васько (фото: instagram.com/natalia_vasko_official)

Через четыре года после этого случая в жизни актрисы произошла новая романтическая история, прямо в день Ангела будущего возлюбленного. Мужчина рассказал, что разведен, имеет двоих детей, и что раньше семья жила в Донецке.

"Мы познакомились по дороге в Киев 13 декабря 2014-го, на Андрея. После этого он пришел на спектакль "Московиада". А потом я снова была в Одессе на съемках, и 28 декабря там был страшный снегопад, нас просто не выпустили из города. Природная стихия сказала: "Да, сиди в Одессе и будь с Андреем". Я познакомилась со свободным мужчиной, он был уже разведенным, правда решение было только в интернет-реестре, на территории, где он расставался", - вспоминает артистка.

Понятно – там сейчас война. Но Инесса Шестова, бывшая жена Андрея, утверждает обратное. Мол, Васько увела мужа из семьи, и он не помогает ни ей, ни детям. Причем, сообщает свою версию Инесса под каждым постом об актрисе Васько, под каждым видео, под каждым релизом, в личные сообщения журналистам и коллегам. Наталия говорит – она ​​пишет даже ее родителям, родным. Несмотря на официальные выплаты, несмотря на помощь, несмотря на многочисленные попытки примирения этот кошмар продолжается.

"Мне очень жаль, что наше законодательство не может меня защитить, чтобы никто не имел права оскорблять мою маму, мою сестру, портить жизнь моим коллегам, пачкать ленты в соцсетях. Андрей хотел и хочет видеть детей, хочет общаться, но это такое - он, например, работает в Одессе, а она дает условия: "Да, в среду на 5:00 чтобы ты был в Киеве, с детьми встретился". Он говорит - подожди, у меня работа. А она заявляет - ах, ты не приходишь!" - говорит Васько.

Сейчас Наталия надеется, что в этой истории можно достичь мира, потому что эти отношения и эта любовь для нее очень долгожданны и ценны.

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