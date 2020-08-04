Украинская группа посвятила песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов

Днепровский группа "Кімната Гретхен" выпустил новую версию песни "Імбир".

Композиция появилась в рамках основанного журналистом и музыкантом Русланом Горовым проекта "Так працює пам’ять", который посвящен 15-летнему харьковскому патриоту Данилу Дидику, который погиб во время мирного шествия в Харькове в 2015 году от осколков противопехотной мины, заложенной пророссийскими террористами.

"Месяц назад Руслан Горовой обратился к нам с предложением принять участие в музыкальном проекте "Так працює пам’ять"... Мы согласились сразу, ведь это наш скромный вклад, как музыкантов, в общую миссию проекта. Каждый трек - это еще один способ не дать угаснуть памяти про украинского патриота, который ушел из жизни в непозволительно юном возрасте... Если вы не в курсе предмета разговора – просто поинтересуйтесь удобным для вас способом. В эпоху поисковых систем и соцсетей это нетрудно. Именно так и должна работать память", - говорит лидер группы Антон Кистрин.

По его словам, подобные проекты очень важны, поскольку не позволяют потеряться в информационном шуме важным вещам.

"Информационный шум настоящего с каждым днем крепчает, нас пытаются кормить фейковыми новостями и штучными идеями. В нем так просто потеряться и потерять память о вещах, которые не стоит забывать никогда!.. Мы, как авторы песни, так же, как и кураторы проекта, будем благодарны каждому за прослушивание, распространение и комментарии!" - отметил музыкант.

"Кімната Гретхен" выпустили "светлую версию" песни "Імбир" для проекта "Так працює пам'ять"

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