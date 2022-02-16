Украинская блогерша в День единения назвала себя россиянкой и разозлила сеть

Впрочем, контент успела задокументировать журналистка издания "Глянец", и видео доступно для просмотра на YouTube.

На кадрах показано, как фитнес-блогерша с 5,5 миллионной аудиторией Стужук общается со своей подругой Натальей Василенко в одном из бутиков, указав в подписи "Осторожно, россияне в Дубае".

Видео: София Стужук в Дубае показала кадры с подругой, записав обоих в "россиянки"

Когда подписчики Софии стали возмущаться из-за подобного контента, блогерша не стала объясняться и комментировать свои слова, но просто стерла скандальный кадр из сториз.

София Стужук назвала себя "русской", и нарвалась на критику в сети (фото: скриншот от glianec.com)

Теперь там осталось другое видео о посещении магазина и шопинге. В частности, с рассказом блогерши о дорогостоящем товаре в бутике (3 пары обуви, очки и ремень на сумму 6 тысяч долларов). А также о ситуации с такси в Дубае, о своих традиционных посещениях этого мегаполиса, о досуге.

София Стужук рассказала о поездке в Дубай (фото: скрин instagram.com/stories/sofia_stuzhuk)

Также София Стужук активно делится в сети фото в купальнике на фоне Пальм Джумейра в Дубае, и высказывает мнение, что в ее жизни, вероятно, мог начаться "период, когда я себе нравлюсь".

София Стужук показала, как отдыхает в Дубае (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Напомним, что София Стужук воспитывает троих детей и ведет активный образ жизни, часто путешествует и делится со своими подписчиками впечатлениями и советами о фитнесе.