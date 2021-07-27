Украинская альпинистка покорила гору-убийцу: самая опасная вершина в мире

Украинка Ирина Галай поднялась на самую опасную вершину мира – Чогори (К2). Считается, что это гору покорить могут только отчаянные профи.

Сегодня в 8:42 по местному времени Ирина Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори). Высота К2 - 8 611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют Дикой горой, а в мире альпинистов - горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины. Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считалось в мире альпинизма.

Ирина стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2. Вместе з Ириной на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски, а Ирина стала первой украинкой, которая смогла одолеть эту горную вершину. Сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины.

Ирина Галай покорила самую опасную вершину в мире

В базовом лагере 2 (расположен на высоте 6800 метров) их ждет третий участник экспедиции известный фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев.

Как признается Ирина Галай, она всегда мечтала покорить именно эту вершину – Чогори. Профессиональные альпинисты считают серьезным достижением покорение К2.

Гора К2 Чогори находится на границе между Кашмиром и Китаем, в горном хребте Балторо.

Украинка покорила самую опасную вершину в мире