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Украинская актриса Тышкевич из-за тяжелой болезни не встает с постели: за 8 лет не поставили диагноз

Звезда Екатерина Тышкевич страдает от тяжелой болезни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Звезде украинских сериалов Екатерине Тышкевич нужна помощь. Девушка уже 8 лет борется с ужасной головной болью и украинские врачи не могут установить точный диагноз.

Теперь актриса едет на лечение в Европу, ведь в последнее время из-за боли даже не может встать с постели. О болезни Екатерины рассказала ее коллега Анастасия Цимбалару.

Что известно о состоянии Екатерины

Артистка уже 8 лет страдает от страшной головной боли. За это время она испробовала все возможные методы лечения в Украине, но результата нет.

"Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать. Катя не встает с постели", - рассказала Цимбалару.

Также отмечается, что все эти 4 месяца полномасштабной войны актриса несмотря на страшную боль продолжала волонтерить и помогать стране.

"Во время проведения недавнего МРТ в мозге нашли изменения, но поставить диагноз в Украине не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу, где смогут сделать диагностику, найти причину и наконец назначить эффективное лечение. Нет возможности сейчас зарабатывать своей основной сферой деятельности, нужно собрать деньги. Сейчас сумма составляет 11 300 евро. Эти средства нужны на поездку и диагностику в Германии", - написала Анастасия.

Однако, Екатерина продолжает искать другие, более дешевые клиники, где ее будут готовы принять, но на это нет много времени. Поэтому коллега Тышкевич призвала всех присоединиться к сбору и помочь артистке.

Помочь Екатерине Тышкевич можно по этим реквизитам:

  • Приватбанк: 5168755474454812 Тышкевич Екатерина Игоревна;
  • Монобанк: 5375411405387759 Тышкевич Екатерина;
  • PayPal: tyshkevich94@gmail.com.

Звезда Екатерина Тышкевич страдает от тяжелой болезни (facebook.com/Анастасія Цимбалару)

Кроме того, на своей странице в Instagram Екатерина также рассказала о своей болезни, а также о том, какие методы она использовала.

"Главный симптом - это нестерпимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, поэтому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны", - добавила актриса.

Звезда Екатерина Тышкевич страдает от тяжелой болезни (instagram.com/mrsketrin)

Ранее звездная актриса Катя Тышкевич рассказала правду о муже и о правилах судьбы.

Также мы писали, что певица Светлана Тарабарова попала в больницу в Ивано-Франковске.

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