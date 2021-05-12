Украинку избили в самолете в Доминикану: "абсолютно все, как один, умыли руки"

Молодой украинке расцарапали лицо и откусили ноготь в самолете рейсом Киев - Ла-Романа (Доминикана), и после инцидента пострадавшая не смогла получить страховку - ни авиакомпания Azur Air, ни туроператор не смогли помочь Юлии.

По словам Юлии, она с парнем и друзьями летела на отдых в Доминикану, и через несколько часов полета на борту произошел конфликт с пассажирами, которые сидели сзади. Так, бойфренд девушки Константин слишком низко опустил сиденье и задел ребенка соседки.

"Женщина начинает ногами толкать стул Юли настолько, что Юля уже прислоняется лицом к переднему стульчику", - говорит мужчина.

Он сделал замечание женщине, а когда Юлия захотела выйти, пассажирка "хватает ее за волосы и берет за руку".

"Расцарапала лицо и укусила неоднократно. В результате она откусывает ноготь", - рассказал Константин.

Сразу после такого нападения экипаж самолета оперативно предоставил Юлии домедицинскую помощь. Неадекватную семью пересадили на другие места, но они продолжали угрожать.

"Она меня укусила. Мол, ты давишь на шестимесячного ребенка. Я никого не давила, вы меня давили... Стюардессы подошли ко мне, начали промывать рану, забинтовали, чтобы ноготь никуда оторвался... Не ожидала, что может быть такая жестокость от женщины с ребенком", - вспоминает девушка.

По ее словам, основную помощь оказали уже по прилету в аэропорту "Ла-Романа". Экипаж и пассажиры поддержали молодых людей и даже пообещали быть свидетелями.

В компании с пострадавшими был украинский блогер Андрей Трушковский, который первым распространил видео инцидента.

"Мы были застрахованы. Приехали в Доминикану и сразу связались с туроператором, со страховой. Но абсолютно все, как один, умыли руки", - говорит он.

В Доминикане довольно дорогая медицина, и только консультация стоит 750 долларов. При этом даже не обещают, что найдут нужного специалиста. Поэтому Юля проконсультировалась с украинскими врачами. После возвращения в Киев она настроена обратиться в суд.

Что говорит адвокат

Адвокат Лаврентий Царук называет такое решение пострадавшей правильным. Он отметил, что в самолет, который находится в воздухе - это тоже территория государства, в которой приписано судно, и там действуют соответствующие законы. Нападение на людей, нанесение укусов - запрещены везде, это нарушение мировых стандартов неприкосновенности человека.

По словам адвоката, за все на борту самолета отвечает капитан. Именно он должен зафиксировать драку и передать это полиции. Если же этого не случится, то обязательно нужно делать это самим.

Видео: украинка рассказала о нападении пассажирки в самолете на рейсе в Доминикану