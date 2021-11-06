У украинки из века вытащили 9-сантиметрового паразита: заразилась из-за укуса комара (видео)

40-летняя пациентка призналась окулисту, что в районе отекшего века было чувство движения и шевеления, и женщина испугалась и запаниковала.

Тогда врач установил, что под кожей у женщины был гельминт. После этого в срочном порядке было проведено хирургическое вмешательство под местным обезболиванием.

Так, гигантского паразита следовало достать как можно быстрее, чтобы он не перебрался и спрятался глубже в другом участке лица.

Во время операции у женщины достали гельминта длиной 9 сантиметров.

Гигантский паразит жил в области глаза женщины из Луцка (фото: radiotrek.rv.ua)

Офтальмолог Юрий Валецкий рассказал, что пациентка была инфицирована не в экзотической стране, так как никуда путешествовала и на отдых не летала.

Выяснилось, что виной всему был комар, который укусил и заразил женщину. Также медик объяснил, что это произошло при условии, что насекомое через кровь собаки или кота перенесло возбудителя человеку.

После удаления гельминта Валецкий посоветовал женщине отнести его в лабораторию, чтобы определить пол.

Дело в том, что самка может оставить в крови личинки, которые усугубят состояние здоровья человека, в котором "поселились". Это грозит для больного серьезными последствиями для здоровья: ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Уже получив результаты лабораторных исследований по уничтожению гельминтов в организме врач должен назначить специальные противопаразитные препараты.

Видео: у жительницы Луцка из века достали гигантского паразита