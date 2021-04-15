Украинки "из Дубая" рассказали, почему россиянок не арестовали после скандальной съемки

Как оказалось, россиянки, которые также участвовали в съемке, попросту не пришли на допрос, поэтому благополучно улетели домой.

Девушки говорят, что если бы они были умнее, то сделали бы точно также.

"Может, если бы мы были тоже такими умными, то не было бы всего того, что с нами произошло. Молодцы, девочки", - заявили они.

Девушки добавили, что у россиянок были билеты на 3 апреля, поэтому они смогли покинуть страну вовремя. А вот второй партии "моделей" не повезло - у них были билеты на 5 число.

"У тех, кого были билеты на 3 апреля - свалили себе. У них все хорошо. Они не видели дубайского СИЗО и за хлеб не дрались", - подытожили девушки.

Ирина и Диана оправдываются, рассказывая, что к производству и распространению порнографии никакого отношения не имеют. А если бы это было так, то они бы сидели в тюрьме ОАЭ очень долго.

Видео: Украинки после задержания в Дубае рассказали о подробностях (instagram.com/mur.irco)

Фото: Диана и Ирина, которых арестовали за голую фотосессию в Дубае (instagram.com/mur.irco, instagram.com/_____d.i.aaa.n.a____)