Украинка застряла в чужом городе из-за положительного COVID-теста: домой не уехать, жилье не снять

Она обратила внимание, что поиски выхода из подобной ситуации ее действительно озадачили.

Волонтер рассказала, что одна женщина возвращалась из Польши в Донецкую область через Киев. В аэропорту столицы по прилету она сделала тест на COVID-19, как того требуют правила, и результат оказался положительный.

"Ехать домой не может, гостиницу снять не может. Обсервационного центра в природе нет", - говорится в публикации.

Кроме того, женщина не станет ложиться в больницу "при полном здравии", да и очень маловероятно, что ее возьмут в медицинское учреждение при нынешней загруженности.

"Самоизолироваться надо в Киеве, а в Киеве никого нет. Теоретически можно только снять квартиру, скрыв от арендодателя ковидный статус и пересидеть свои две недели. Но тут порядочность не позволяет", - описывает ситуацию волонтер.

Узнать, как теперь поступать, тоже не получается - "ни одна горячая линия ответа на вопрос "что делать" дать не может".

"На такие случаи не продуман ни один механизм", - резюмирует Литвинова.

Реакция сети на проблему

В комментариях к публикации пользователи сети принялись обсуждать ситуацию и сообща искать из нее выход, при этом в большинстве "советы" сводились к таким некорректным вариантам, как поездка домой на "Бла-бла-каре" или попутках с высоким риском заразить водителя и других пассажиров, или упорный поиск жилья "в маске" посуточно/понедельно по сайтам объявлений, хотя в столице сейчас действуют запреты на размещение в хостелах/отелях граждан без документов о COVID-безопасности.