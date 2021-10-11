Украинка выпала из маршрутки прямо на проезжую часть: детали ЧП

Маршрутки в Украине - это часто больной вопрос для многих пассажиров. Их состояние постоянно оставляет желать лучшего. И если в Киеве и других больших городах как-то стараются улучшить сервис, то в районах ситуация плачевная.

Так, во Львовской области снова женщина травмировалась, выпав из маршрутки.