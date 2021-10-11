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Украинка выпала из маршрутки прямо на проезжую часть: детали ЧП

Автор: Артем Горовенко

Маршрутки в Украине - это часто больной вопрос для многих пассажиров. Их состояние постоянно оставляет желать лучшего. И если в Киеве и других больших городах как-то стараются улучшить сервис, то в районах ситуация плачевная.

Так, во Львовской области снова женщина травмировалась, выпав из маршрутки.

Об этом инцидента 11 октября рассказали в пресс-службе Национальной полиции области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около семи часов утра в селе Звенигород Львовского района.

Правоохранители предварительно установили, что 61-летняя местная жительница, пассажирка маршрутного такси, выпала из салона автобуса на проезжую часть, когда водитель начал движение с незакрытой дверью.

В результате падения женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, недавно у киевской маршрутки №509 во время движения отпали двери.

А перед этим в Полтаве у маршрутки на ходу отпало два колеса, одно из которых влетело в остановку с людьми.

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Львовмаршрутчик