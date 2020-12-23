Украинка вакцинировалась от COVID-19 и раскрыла всю процедуру, правила и сколько стоит

Вакцина от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

В Израиле началась массовая вакцинация от коронавируса, и в первую очередь дозы препарата Pfizer получают медицинские работники и пожилые люди из группы риска. Украинка Илона Фанта, которая живет и работает в Израиле, уже привилась, и рассказала о своем состоянии и процедуре.

Как объяснила женщина, вакцинацию проводят очень организованно, и все совершенно бесплатно. Об этом передает ТСН.

"Все жители Израиля платят специальный налог и являются членами определенной больничной кассы. То есть вакцинация покрывается за счет страховой медицины", - сказала Илона.

Она также отметила, что купить вакцину и привиться вне очереди в Израиле, как и во всем мире, пока невозможно.

"Такого еще нет. Но я думаю, что это будет очень дорого. И мало кому это в голову придет, ведь есть бесплатная вакцинация", - добавила украинка.

Фанта объяснила, что технически считается медицинским работником, несмотря на то, что не работает непосредственно с пациентами.

"Я работаю в медицинском комитете по контролю за медицинскими исследованиями, в офисе, с бумагами, но технически я медицинский работник и имела возможность вакцинироваться", - пояснила она.

Илона Фанта рассказала о вакцинации от COVID-19 в Израиле (фото: facebook.com/ilona.fanta)

Украинка рассказала, что для вакцинации нужно было зарегистрироваться и заполнить различные формы, в частности, дать согласие на прививку.

"Мы все, кто сейчас подлежит вакцинации, получили SMS. Сконтактировались по номеру, нам выслали формы, мы их заполнили, потом с нами снова сконтактировались, назначили очередь. Организованной группой нас отвезли автобусом в больницу, вакцинировали. Сейчас вернули назад, на работу. Все очень организованно. Заполняем различные формы, где указываем, чем болели, есть ли аллергия, другие вопросы такого плана, связанные со здоровьем", - говорит Илона.

Через 3 недели запланирована повторная вакцинация.

"Вакцинация двухэтапная. 13 января нас снова соберут и повезут на вакцинацию. Тогда же будем рассказывать, как чувствовали себя после первой вакцинации", - рассказала Фанта.

После вакцинации украинка чувствует себя хорошо, никаких побочных действий не наблюдает. Говорит, что до и после прививки предупредили о возможных побочных симптомах вакцины: что возможны головные боли, высыпания, другие последствия.

После вакцинации от COVID-19 никаких оговорок относительно различных действий - например, не мочить место прививки или не употреблять алкоголь - не было.

Однако отмечается, что требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции все еще актуальны.

"Только позже, после второй очереди прививки, могут быть дополнительные инструкции, но пока что никто не знает, какими они будут", - говорит она.

Илона рассказала, что вакцинировать от коронавируса, как и в Украине, хотят не все.

"Очень много людей хочет вакцинироваться, но очень много людей не хочет. Например, я в офисе работаю, то двое вакцинировались, а один человек не хочет пока, ждет, "вырастет ли у нас хвост", или нет", - сказала она.

Следующими в Израиле будут вакцинировать людей пожилого возраста, сейчас их записывают в очереди на январь и февраль 2021 года.

Ранее мы писали о том, что вакцинировать будут не всех украинцев, и рассказывали, кому можно не делать прививку от COVID-19.

Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов рассказал, будет ли вакцина от коронавируса в аптеках.