Украинка убила мужа, защищая себя и ребенка: женщине грозит до 15 лет тюрьмы

Защита днепрянки подала апелляцию, и в суде избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но обвинение по ст. 115. Уголовного кодекса остается. Прокуратура настаивала, что женщину нужно отправить в СИЗО, аргументировав тем, что она может оказывать давление на свидетелей.

Детали скандального дела

Как обратила внимание адвокат подсудимой, трое свидетелей - соседи женщины - на стороне Полях, а родственники погибшего отказались быть потерпевшей стороной.

Сегеда рассказала, что мужчина избивал и издевался над Мариной на протяжении двух лет. Также он терроризировал и 14-летнюю дочь женщины, угрожал, что "познакомит ее со своими зэками".

В Днепре активисты вышли в поддержку Марины Полях (фото: facebook.com / Yuliya Segeda)

Также адвокат обратила внимание, что у погибшего были проблемы с наркотиками, он имел несколько судимостей. В частности:

приговор в 2005 году за умышленное убийство по ч.2 ст.115 УК (приговорен был к 12 годам лишения свободы, вышел раньше по изменению наказания)

приговор в 2013 году за уклонение от отбывания наказания по ч.1 ст.390 УК (приговорен к 3 годам, с учетом неотбытой ранее части наказания)

приговор от 2020 года за мошенничество по ч.1 ст.190 УК (испытательный на 2 года)

а еще - 16 административных производств, но суд привлек только по одному из них.

Женщина десятки раз обращалась в полицию

При этом Полях много раз обращалась в полицию относительно побоев, но это ничем не заканчивалось - все ограничивалось предписаниями и воспитательными беседами, следы побоев не снимали, ни одно из обращений не было внесено в ЕРДР - и кошмар продолжался.

"Потому, что моя подзащитная жила 2 года в постоянных истязаниях. Нет, она не могла от него уйти, она жила в своем доме и идти ей было некуда. Это он приходил, когда хотел, и делал то, что хотел. Почему она не боролась? Да она не просто боролась! Она обращалась в полицию десятки раз, но результата не было, а он после этого "доказывал" ей, что "вот видишь, мне ничего не будет, уже убивал и тебе недолго осталось". Он описывал ее дочке, как будет убивать ее мать", - рассказала Сегеда.

И вот произошла трагедия. Во время очередного нападения испуганная Полях схватила кухонный нож и нанесла удар мужчине, и рана оказалась смертельной. Женщину задержали, дело квалифицировали как умышленное убийство.

Реакция общественности

В интернете в социальных сетях запустили кампанию в поддержку днепрянки, создав хэштег #врятуватиМарину. 26 мая под зданием прокуратуры вышли десятки активистов с плакатами "Не молчи", "У Марины есть право на защиту", и другими, чтобы поддержать женщину.

Адвокат считает, что ее подзащитная действовала в границах необходимой самообороны, и намерена требовать полного оправдания.

Митинг в Днепре под зданием прокуратуры в поддержку Марины Полях (фото: facebook.com/LigaUAdefenders)