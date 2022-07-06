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Украинка в Таиланде "попалась" со 100 черепахами в чемодане

В Таиланде задержали украинку (коллаж РБК-УКраина)
Автор: Людмила Жукова

В Таиланде арестовали украинку после попытки сесть на рейс со 116 живыми черепахами в багаже.

Об этом сообщает Metro.

Детали скандала с украинкой

Служба безопасности аэропорта обнаружила в чемоданах гражданки Украины 14 лучистых черепах, 98 африканских блинных черепах и четырех гигантских черепах Альдабры.

Контрабандистка должна был сесть на самолет из Бангкока в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

До этого она летела рейсом эфиопских авиалиний из города Дар-эс-Салам в Танзании в столицу Таиланда.

Черепахи обнаружились, когда досмотрели багаж женщины. Полиция арестовала украинку за контрабанду диких животных в страну. Теперь ей "светит" до 10 лет тюрьмы.

До сих пор неясно, все ли черепахи пережили 20-часовое путешествие из Танзании.

Почему черепахи ценны

Черепахи очень ценятся на черном рынке, их продают за десятки тысяч фунтов, благодаря их редкости.

Лучистые и африканские панцирные черепахи находятся под угрозой исчезновения, в то время как гигантский вид Альдабра также очень редки из-за многолетнего браконьерства человека.

Как мы ранее писали, на польской границе у украинца случился удар, еще один мужчина умер.

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Украинка