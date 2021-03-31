Украинка сняла "сатанинский" клип для американца: кто она, и при чем тут кроссовки "с кровью"

Почему клип такой скандальный, и при чем тут кроссовки "с кровью"

В провокационном видеоряде на песню MONTERO Lil Nas X опускается в преисподню, где соблазняет сатану горячими танцами, а затем убивает его, занимая место "повелителя зла".

Исполнитель в ролике появляется в кроссовках Satan Shoes ("Сатанинская обувь"), линейку которой артист продвигает вместе с клипом.

Скандальный клип Lil Nas X - MONTERO

Дело в том, что в обуви, разработки дизайнеров MSCHF из Бруклина, использована настоящая человеческая кровь. А прототипом кроссовок стали Nike Air Max 97.

В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили кровью, которую смешали с чернилами. К шнуркам крепится бронзовая подвеска в виде пентаграммы. Также на кроссовках написано "LUKE 10:18". Это отрывок из Евангелия от Луки: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молния".

Кадры из провокационного видео Lil Nas X - MONTERO

Компания Nike тут же открестилась от коллаборации с рэпером, но не только. На горе-дизайнеров MSCHF подали в суд, требуя моральной компенсации за дьявольский креатив, и запрета продажи кроссовок.

Однако было уже поздно, лимитированная линейка из 666 пар ушла меньше, чем за минуту.

Те самые кроссовки с кровью

Кто такая Таня Муиньо

Таня Муиньо является известным украинским клипмейкером, дизайнером, стилистом, фотографом и режиссером.

Девушка работала над созданием видеоклипов для таких знаменитостей как Cardi B, Кэти Перри, MONATIK ("Сильно", "Кружит", "Каждый раз"), "Время и Стекло", NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Таня Муиньо с рэпером и командой (instagram.com/tanumuino)

Таня - рекордсмен по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила три года подряд: в 2016, 2017 и 2018 годах). Победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).