Украинка шокировала правдой о соблюдении карантина в аэропорту Харькова

Туристка из Украины, которая летит рейсом PC 427 в Стамбул из Международного аэропорта "Харьков", рассказала в эксклюзивном комментарии Styler, как сотрудники аэропорта придерживаются карантинных норм.

По словам девушки, первое, что ее неприятно поразило - отсутствие проверки температуры на входе в терминал.

"Я прибыла заранее в аэропорт для регистрации (а вдруг, что-то новое будет). На входе была обычная проверка. Несмотря на то, что на дверях аэропорта указано, что обязательно осуществляется проверка температуры, мужчина и пальцем не пошевелил, чтобы измерить. Я выходила еще один раз еще, и видела, как в аэропорт прошло человек 6-7 без проверки температуры", - рассказала Анна.

Температуру на входе в аэропорт меряют далеко не всем (фото: РБК-Украина)

Кроме того, много людей из персонала аэропорта просто прогуливаются по зданию без защитных масок. Их около 20%, а это, говорит девушка, довольно много.

Далеко не все пассажиры и персонал в аэропорту носят маски (фото: РБК-Украина)

"На регистрации меня ничего не спросили о наличие маски. Некоторые пассажиры пришли на регистрацию без масок (в основном, граждане Турции). Правда, персонал всех последующих инстанций - все в масках", - заметила Анна и добавила, что посадка на самолет производится группами по несколько человек.

Людей в самолет запускают группами (фото: РБК-Украина)

Также туристка рассказала, что все места в самолете заняты. Поэтому пассажиры сидят без соблюдения 1,5-метровой дистанции.

"Хотя стюардессы ходят между рядами и просят всех надеть маски, прислушиваются далеко не все", - говорит украинка.

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