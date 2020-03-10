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Украинка шокировала правдой о проверке на коронавирус в Киеве: чихал всю дорогу

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 14:31
Украинка шокировала правдой о проверке на коронавирус в Киеве: чихал всю дорогу
В Киеве туристов не проверяют на коронавирус (коллаж РБК-Украина)

В Киеве не проверяют на коронавирус приехавших из Европы людей

Коронавирус уже в Украине и продолжает распространяться по миру. Но прибывших из европейских стран пассажиров никак не проверяют на наличие симптомов инфекции. Историю о том, как работают соответствующие службы в аэропорту "Киев", поведала Styler украинка Анна, которая несколько дней назад вернулась из Европы в столицу.

По ее словам, когда самолет из Эстонии приземлился в киевском аэропорту, то пассажиров никто не проверял на коронавирус. И это несмотря на то, что в салоне рядом с Анной сидел мужчина, который явно был болен.

К слову, в тех же Эстонии и Финляндии, где была девушка, туристов также особо не проверяли.

"У финнов все быстро через рамочку проходят. Причем, это даже не в аэропорту, а в морском порту - на выходах с парома. В Эстонии тоже быстро. Когда вылетала из Эстонии в Киев - никого не проверяли. Но мне повезло сидеть рядом с больным мужчиной: он сморкался и чихал всю дорогу. Стюардессы "отмораживались", никто на него вообще не обращал внимания. Думала, как прилетим, по-любому его на контроле задержат. Но весь прикол был в том, что контроля никакого не было в "Жулянах"! Когда приземлились, сказали сидеть на местах и не отстегивать ремни, типа, будут мерить температуру. Прошло 5 минут, но никто не пришел, и всех выпустили. Мужик свободно вышел незамеченным. А я вот теперь вот сижу и жду, когда симптомы проявятся..." - пожаловалась Анна.

Ранее другая украинка шокировала рассказом о карантине в Италии, где за последние сутки коронавирус подтвердился в 97 человек.

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