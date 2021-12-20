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Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 19:34
Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото) Коллаж РБК-Украина: украинка сделала много операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян
Автор: Роман Мирончук

Алена Омович изменила себя до неузнаваемости, чтобы быть похожей на известную американскую звезду Ким Кардашьян. Украинская модель и блогер сделала ринопластику, увеличила губы, вставила имплантаты не только в грудь, но и в ягодицы. Кроме того, она регулярно делает уколы в скулы и подбородок.

Девушка часто публикует откровенные фотографии в своем Insragram. При этом не все в восторге от ее изменений. Часто люди пишут оскорбления и сравнивают ее с кентавром.

Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)

Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

В Insragram у девушки 1,6 млн подписчиков и 2619 публикаций. Алена Омович до замужества носила фамилию Богданова. Она родилась в Киеве в 1993 году. С 15 лет начала быть моделью, а в двадцатилетнем возрасте Алена стала блогером.

Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)

Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Изначально девушка делилась со своими подписчиками секретами стройной фигуры: программами тренировок, режимом питания. А потом увлеклась пластическими операциями. При этом недавно она еще больше увеличила ягодицы.

Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)Украинка сделала множество операций, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян: что с этого вышло (фото)

Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Подписчики отмечают, что теперь у нее непропорционально выглядят ягодицы и ноги. Хотя Омович говорила, что не хочет приседать в зале, чтобы сохранить форму ног, которая ей очень нравится. Вот, что пишут пользователи сети:

  • Королева силикона;
  • Кентавр;
  • Чупакабра;
  • Это мне напомнило червя из фильма "Люди в черном";
  • Как будто туловище от другого человека;
  • Вам эти импланты малы, снизу ж*па дряблая, а сверху - два маленьких шарика. Где вы нашли своего хирурга?

Стоит отметить, что несмотря на негатив, позитивных комментариев больше.

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