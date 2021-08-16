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Украинка с самой большой грудью похвасталась на публике откровенным нарядом (фото)

Автор: Роман Мирончук

Мила Кузнецова, которая обладает самой большой натуральной грудью в стране, похвасталась на публике откровенным нарядом с конкурса красоты в Одессе.

Новую фотографию обладательница 15 размера груди опубликовала в Instagram.

На снимке 32-летняя Мила Кузнецова предстала перед поклонниками в черном облегающем платье с пайетками и глубоким вырезом.

Она сделала макияж смоки-айс, а губы накрасила нежным оттенком розового цвета. Кроме этого, Кузнецова накрутила локоны и надела серебряные серьги.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"Конкурсы красоты всегда волнительные", - написала украинская модель плюс сайз под своим фото.

Пользователи сети прокомментировали снимок.

  • Огонь;
  • Супер;
  • Ну ты просто изумительно выглядишь. Мне очень нравится твой образ;
  • Но зато сколько там красоты;
  • Безусловно сказочно выглядишь. Прекрасная и невероятная.

Напомним, Мила Кузнецова сделала откровенное признание. Она рассказала, что в юности стыдилась своего бюста и носила объемные футболки.

Мы также писали о том, что 22-летняя украинка из Полтавы решила избавиться от своей груди 7 размера. Она заявила, что переживает, чтобы у нее не вырос горб. Девушка стала мамой, и призналась, что грудь мешает ей не только в быту, но и в поисках работы.

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