Украинка рассказала, как лечила коронавирус: "скорая отказалась забирать и угрожала полицией"

Как рассказала женщина, коронавирусом заболела вся ее семья. В частности, неделю она со своим 7-летним сыном пролежала в Днепре. Однако, когда вернулась в Никополь то у нее упала сатурация и частично исчезли зрение и слух. Поэтому она вызвала скорую.

"Мне угрожали полицией. Я спорила. Включала видео, чтобы зафиксировать, что говорят, потому что от кислородного голодания у меня было нарушено все: координация движений, речь, восприятие информации, частично исчез слух и зрение. Довезли до больницы. Ждала долго. За час насчитала 8-10 скорых. Меня приняли за 3 часа. Отправляли домой на домашнее лечение.",- рассказала женщина.

Она отмечает, что она отказалась и вызвала полицию.

Поэтому ее госпитализировали в больницу в Марганце в 15 км от Никополя, где такая же ситуации с коронавирусом.

Кроме того, женщина призывает вакцинироваться, чтобы потом не лежать в тяжелом состоянии в больнице.

"Я не делала вакцинацию, мне было не до нее как-то. Но когда переносишь и видишь все это, приходишь к выводу, что вакцинация нужна. Все отделения забиты пожилыми людьми. Чтобы потом не лежать в ковидном отделении и не жалеть, что не вакцинировались, идите и сделайте прививку", - написала Юлия.