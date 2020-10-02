Украинка отдала циничной мошеннице почти полмиллиона, чтобы спасти сына от смерти

В Черновцах женщина стала жертвой мошенницы, которая выманила деньги и ювелирные украшения на общую сумму около 16,5 тысячи долларов (почти 468 тысяч гривен) для проведения якобы ритуального обряда.

Как выяснилось, "целительница" заявила доверчивой 67-летней женщине, что ее сыну грозит смертельная опасность. После этого пострадавшая не колеблясь передала злоумышленнице все, что та потребовала. Об этом 2 октября передали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Правоохранители рассказали, что мошенницу нашли в одном из сел под Киевом. У 39-летней подозреваемой обнаружили и изъяли часть вещественных доказательств.

Сейчас "целительнице" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Женщину арестовали, и ей грозит до 8 лет лишения свободы.

"Матушка Мотрона" обманула жительницу Черновцов в конце августа. По словам заявительницы, она увидела в газете объявление, в котором "целительница" предлагала помощь в решении бытовых, семейных и других жизненных проблем.

В Черновцах женщина стала жертвой мошенницы-"целительницы" (фото: cv.npu.gov.ua)

Женщина посетила несколько сеансов, и на одном из них мошенница объявила клиентке, что на ее сына наслали смертельную порчу, и ему грозит гибель. А чтобы снять проклятие, нужно провести особый ритуал, для которого потребуются деньги и драгоценности. Все это "целительница" пообещала вернуть сразу же после поведения "обряда". На следующий день ее и след простыл - "матушка Мотрона" покинула арендуемое помещение, не попрощавшись.

В настоящее время правоохранители проверяют подозреваемую на причастность к другим аналогичным мошенническим действиям. Досудебное расследование продолжается.

Полицейские задержали мошенницу "матушку Мотрону" (фото: cv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали наглого мошенника, который устроил бизнес на COVID-19.

Напомним также, что недавно известный бельгийский бизнесмен стал жертвой украинской мошенницы.