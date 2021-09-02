UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинка купила в магазине рыбу и подцепила редкую тяжелейшую болезнь

Автор: Людмила Жукова

В Кировоградской области в городе Знаменка 22-летняя девушка заразилась ботулизмом. Молодая особа купила в магазине соленую рыбу - покупка оказалась роковой.

Об этом сообщает Кирoвoградский областной центр контроля и прoфилактики болезней МЗ Украины.

Как все произошло

1 сентября девушка купила в местном магазине соленую рыбу и после этого почувствовала тревожные симптомы. С целью подтверждения диагноза "ботулизм" в лабораторию ООИ отдела исследований биологических факторов Центра доставили ​​кровь больной. Диагноз подтвердился.

Сейчас пострадавшая в легком состоянии находится на лечении в инфекционном отделении Знаменской городской больницы.

Как не заболеть ботулизмом

Специалисты отметили, что ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, поэтому чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать употребления:

  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства;
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.

Для справки

Первые признаки ботулизма у людей появляются спустя 5-12 часов после попадания токсина в организм.

Это довольно редкое и очень опасное заболевание. Споры бактерий попадают в организм и вызывают тяжёлое заболевание, которое может привести к летальному исходу.

Как мы ранее писали, в Ровенской области зафиксировали случай ботулизма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Массовое отравление в Измаиле