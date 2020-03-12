Украинка из Китая рассказала о ситуации с коронавирусом: эпидемия пойдет на спад

Коронавирус - украинка из Китая поделилась важной информацией

Украинка из Китая поделилась важной информацией о коронавирусе

Украинка из Китая Светлана Дзюма рассказала, как местные жители переживают коронавирус и какие меры предпринимают правоохранительные органы за нарушение правил.

Девушка утверждает, что в Китае паники особой не было, она, как ни странно, распространялась на другие страны. Подробностями своей жизни и жизни местных жителей украинка поделилась с изданием "Сегодня".

Украинка Светлана Дзюма родом из Кременца Тернопольской области, однако уже более шести лет живет в Китае, где на коронавирус, по ее словам, люди реагировали гораздо спокойнее, чем в Украине.

"Мы находимся достаточно далеко от самого эпицентра эпидемии, от Уханя примерно в 1000 километрах. Но карантин вводился сразу и везде. Закрылись все магазины. Были открыты только супермаркеты, и то на несколько часов. Например, с 9 утра до 2 часов дня",- рассказывает Дзюма.

Коронавирус - украинка из Китая поделилась важной информацией (фото: facebook.com/svetlana.dzyuma)

Эпидемия, считает украинка, пойдет на спад. Связывает она это с тем, что за 10 марта умерли всего 17 человек, хотя ранее коронавирус ежедневно уносил жизни 150-200 человек.

"Я уже два дня как начала выходить на улицу. У нас квартал был действительно закрытым, стояла охрана. Выпускали только в определенное время, чтобы сходить в супермаркет раз в три дня. Поэтому я с детьми была вынуждена сидеть дома, а сейчас мы уже выходим и гуляем. Другие также выходят и ходят, правда с семьями, а не с друзьями или знакомыми. Несколько людей я видела вообще без масок. Ранее во время карантина, если выходишь без маски, можно было получить штраф, или и сесть на несколько дней за нарушение закона", - поделилась украинка.

Напомним, что эксперты сделали важное заявление о коронавирусе.

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