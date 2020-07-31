Украинка изготавливает из шерсти своих питомцев одежду, которая лечит болезни

В Полтавской области женщина изготавливает настоящие шедевры из шерсти своих питомцев. У Неониллы две собаки, а их шерсть не пропадает, а идет в креативное русло. Так, украинка делает разнообразную одежду из собачьей шерсти.

Среди ее работ - варежки, валенки, носки, жилеты и даже платья. Швейцарская белая овчарка Афина и бишон фризе Купидон для Неониллы и Юрия давно стали не только членами семьи, но и партнерами по бизнесу. Всего с одной собаки за 40 минут удается вычесать около 50 граммов шерсти. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

За зиму украинка вяжет около 50 пар носков, стоимость пары стартует от нескольких сотен гривен. Неонилла и ее муж отмечают, что от отсутствия заказов не страдают. Спрос есть даже из-за границы.

Неонилла говорит, собаки обожают, когда их вычесывают. Шерсть женщина превращает в нить с помощью прялки.

Еще одно изделие Неониллы - белый жилет с цветами из овечьего кардочеса. Есть еще платья и валенки. Чтобы изготовить такую одежду, женщина использует технику валяния. По словам мастерицы, за рубежом эксклюзивную одежду покупают минимум от 250 долларов.

По словам украинки, одежда из шерсти животных гипоаллергенна.

Украинка делает одежду из шерсти собак (видео: ТСН)

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