Украинка из Италии шокировала новыми деталями о коронавирусе: люди злые, как собаки

Коронавирус в Италии убил уже 11 человек, заразились 322 человека. Украинка Катерина, которая живет в Ломбардии, сообщила новые подробности о заболевании в ее регионе. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По словам Кати, сами итальянцы очень злятся на то, что в СМИ раздувается паника. Также она отметила, что маски, кроме медиков и туристов, никто не надевает.

"Мне уже даже чуть-чуть скучно читать наши/ваши горе-средства массовой информации. Сходила в полный продуктов супермаркет, заехала в больницу снять видео для сториз, вечером собираюсь в ресторан есть устриц. Итальянцы злые, как собаки: "Какого хрена вы раздуваете этот бред?". В масках ни одного знакомого, кроме медиков, карабиньеров, туристов и украинцев, приехавших на заработки", - сообщила Катя.

К слову, в Ломбардии для детей из-за вспышки коронавируса сделали каникулы, чему очень рады последние.

"Дети. Дети прутся шо дурные от каникул. Педиатр сказал, что если переболеют, то с симптоматикой среднестатистической простуды", - подчеркнула украинка.

Скриншот поста (facebook.com/katerina.zvezda)

Как ранее мы писали, Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны, где зарегистрировали коронавирус.