Украинка хотела скрыть изнасилование 5-летней дочери в Египте: новые детали

Недавно мир шокировала новость о том, что в Египте на популярном курорте Шарм-эль-Шейх произошло изнасилование 5-летней девочки из Украины. Однако самым странным оказалось то, что мать пыталась скрыть настоящую причину травмы у ребенка. В МИД раскрыли новые подробности происшествия.

Как сообщается в пресс-службе полиции Сумской области, правоохранители узнали об этом случае от МИД Украины. Сотрудники полиции получили сообщение о том, что в больницу популярного курорта была доставлена 5-летняя жительница Сум, для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования. Об этом правоохранители рассказали в комментарии "ТСН".

"По информации посольства Украины, этому малолетнему ребенку было безотлагательно проведена операция, а также осуществлен осмотр врачом-гинекологом. При осмотре было обнаружено специфические физические травмы, которые могли быть получены в результате действий насильственного характера", - говорится в сообщении полицейских.

При этом в полиции подчеркнули, что мать придерживается другой версии причины появления травмы. Девочка якобы травмировался в результате неудачного прыжка в бассейне. По факту произошедшего сотрудники ГУНП в Сумской области возбудили уголовное производство по части 4 ст.153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в деле о возможном изнасиловании детьми 4-летней девочки возле Новых Санжар выяснились новые детали.

Также сообщалось, что известного украинского фотографа подозревают в изнасиловании 9-летней девочки.