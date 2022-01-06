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Украинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянина

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 15:57
Украинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянина Украинка превратила себя в Кардашьян (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

27-летняя украинская модель Алена Омович мечтает выглядеть как американская звезда Ким Кардашьян. Ради этого она вставила импланты в грудь, увеличила ягодицы, губы, провела ринопластику и ряд других операций.

На своей странице в Instagram девушка часто публикует откровенные фото. Однако не все в восторге от ее внешности и часто пишут оскорбления.

Что известно о девушке

Так, девушка родилась в Киеве в 1993 году. Девичья фамилия - Богданова. В модельном бизнесе она с 15 лет, а в двадцатилетнем возрасте Елена стала блогером.

В частности, девушка делилась со своими подписчиками секретами стройных фигур. Однако, как-то Алена решила поразить своих поклонников и сделала маммопластику. Также с тех пор девушка увеличивала грудь еще дважды, потому что первая операция, по ее словам, была неудачной.

Украинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянинаУкраинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянина

Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Кроме того, она сделала миниатюрный носик, поставила имплантаты в ягодицы, сделала кошачий взгляд, установила виниры и регулярно делает уколы красоты.

Недавно девушка сделала вторую пластику ягодиц, увеличив их еще больше.
Несмотря на жесткий хейт и критику в соцсетях, девушка считает себя очень красивой, а свои операции – удачными. А негативные комментарии она называет простой завистью.

В Insragram у девушки 1,6 млн подписчиков и 2625 публикаций.

Украинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянинаУкраинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянинаУкраинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянинаУкраинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянинаУкраинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянинаУкраинка хотела превратить себя в Кардашьян десятком операций, но стала похожа на инопланетянина

Алена Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

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