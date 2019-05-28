Украинка бросила ребенка в игровой комнате в Москве: все подробности. Видео

Украинка оставила ребенка в игровой комнате торгово-развлекательного центра Москвы. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая. Женщина рассказала о своем поступке, сообщают росСМИ.

Она оплатила пребывание ребенка на один час и покинула заведение. Причем на видео со скрытых камер можно заметить, что ребенок пытался догнать мать-кукушку.

Когда через несколько часов горе-мать не явилась, сотрудники центра пытались ей дозвониться (по номеру, который она оставила при заполнении документов в центре).

По телефону она заявила, что не собирается забирать ребенка. Сказала: "Он мне надоел, оставьте его себе".

Позже женщину задержали - правоохранители рассказали, что 34-женщина была под воздействием наркотиков. Женщина отказалась объяснить причины своего поступка, а вместо этого предложила правоохранителям снять порно.

Украинка бросила ребенка в ТЦ Москвы (видео: YouTube/MySlo)

Мальчика зовут Саша, ему шесть лет. Ребенка доставили в больницу. Позже за ним пришел сожитель матери, который хотел забрать ребенка. Хотя мальчик и узнал мужчину, медики не отдали ребенка.

Тогда мужчина сам вызвал полицию к себе домой, где в этот момент находилась горе-мать. Позднее он пришел в отделение полиции, чтобы дать показания по делу.

Украинка бросила ребенка в ТЦ Москвы (сожитель горе-матери, фото: росСМИ)

Сожитель Виктории живет в Москве и работает врачом-офтальмологом. Он рассказал, что задержанная женщина живет с сыном в Тульской области и иногда приезжает к нему в гости. По его словам, периодически он звал женщину к себе якобы навести порядок в доме.

Мать-кукушку зовут Виктория, она уроженка Харькова. В Москве занимается проституцией под псевдонимом "Мила". Журналисты обнаружили анкету девушки, в которой она обещает предоставить широкий спектр интим-услуг.

Украинка бросила ребенка в ТЦ Москвы (фото: росСМИ)

Позже женщина все же подтвердила, что это ее ребенок, а оставила она его у знакомой в игровой комнате.

По поводу занятий проституцией, женщина уклончиво ответила: "Есть определенные моменты. Пусть так считают".

Также она рассказала, что навещала Сашу в больнице, а инцидент называет "ситуацией, которая почему-то произошла".

Украинка бросила ребенка в ТЦ Москвы (видео: YouTube/LifeShot)

Напомним, ранее уроженка Украины оставила трехлетнюю дочь в поликлинике Москвы, потому что ребенок мешал ей строить отношения с новым сожителем.