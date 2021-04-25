Украинец, жена которого умерла после родов, написал письмо Илону Маску: что он его попросил

"Добрый день, мистер Илон Маск! Я очень надеюсь, что вы прочитаете мое письмо, потому что оно очень важно для одного сломленного мужчины и двух его маленьких дочерей, которые остались без лучшей жены и матери в одном лице во всем мире", - так начал свое обращение Дмитрий.

Жена Дмитрия Марченко (фото: instagram.com/dima_riccardo)

При этом он уверен, что американский предприниматель может изобрести машину времени, которая ему очень важна для спасения жены. Он подчеркнул, что кроме спасения супруги его ничего не интересует больше и даже биткоин по 10 долларов.

По словам харьковчанина, во время лечения жены врач допустил фатальную ошибку, которая стояла жизни его супруги. Теперь он хочет все исправить.

"Моя жена умерла от COVID-19 (ошибка врача). К сожалению, после родов и цитокиновой бури ее организм был настолько ослаблен, что даже самой сильной женщине не удалось выбраться, хотя она целый месяц боролась с болезнью", - отметил Дмитрий.

Дмитрий Марченко с женой (фото: instagram.com/dima_riccardo)

Он заявил, что изучил все, что могло продлить жизнь супруге, и теперь точно знает момент, когда он мог бы спасти ее. Именно туда он и хочет вернутся.

"Если я это сделаю, моя жена впервые встретит своего ребенка Мию, у нее будет шанс впервые увидеть, как ее старшая дочь ходит в школу, она сможет осуществить свою мечту стать модельером, она родит еще четырех наших детей, и мы умрем вместе в 84 года, держась за руки, как мы и мечтали", - написал мужчина.

Пользователи сети также прокомментировали его письмо.