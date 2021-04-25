Украинец, жена которого умерла после родов, написал письмо Илону Маску: что он его попросил
У жителя Харькова Дмитрия Марченко произошло горе в семье, которое заставило его написать письмо американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Дело в том, что украинец потерял свою 31-летнюю жену. Женщина умерла после родов и осложнений от COVID-19.
Дмитрий попросил Илона Маска изобрести машину времени, чтобы спасти свою супругу. Свое обращение на английском языке он разместил в Instagram.
"Добрый день, мистер Илон Маск! Я очень надеюсь, что вы прочитаете мое письмо, потому что оно очень важно для одного сломленного мужчины и двух его маленьких дочерей, которые остались без лучшей жены и матери в одном лице во всем мире", - так начал свое обращение Дмитрий.
Жена Дмитрия Марченко (фото: instagram.com/dima_riccardo)
При этом он уверен, что американский предприниматель может изобрести машину времени, которая ему очень важна для спасения жены. Он подчеркнул, что кроме спасения супруги его ничего не интересует больше и даже биткоин по 10 долларов.
По словам харьковчанина, во время лечения жены врач допустил фатальную ошибку, которая стояла жизни его супруги. Теперь он хочет все исправить.
"Моя жена умерла от COVID-19 (ошибка врача). К сожалению, после родов и цитокиновой бури ее организм был настолько ослаблен, что даже самой сильной женщине не удалось выбраться, хотя она целый месяц боролась с болезнью", - отметил Дмитрий.
Дмитрий Марченко с женой (фото: instagram.com/dima_riccardo)
Он заявил, что изучил все, что могло продлить жизнь супруге, и теперь точно знает момент, когда он мог бы спасти ее. Именно туда он и хочет вернутся.
"Если я это сделаю, моя жена впервые встретит своего ребенка Мию, у нее будет шанс впервые увидеть, как ее старшая дочь ходит в школу, она сможет осуществить свою мечту стать модельером, она родит еще четырех наших детей, и мы умрем вместе в 84 года, держась за руки, как мы и мечтали", - написал мужчина.
Пользователи сети также прокомментировали его письмо.
- Как больно это читать... слезы катятся из глаз. Дмитрий, только помните, Алине уже не больно. Вы сделали все, что могли. Месяц назад умерла моя подруга за 1 час, скорая даже не приехала, чтобы помочь ей. У нее тоже осталось трое дочурок. Мир так жесток. Пусть Алиночке на небе будет хорошо;
- Пусть машина времени будет изобретена...Так больно чувствовать вашу боль...
- Дима!!! Ты сильный, держись. Твои девочки тебе помогут. Алинка тебе подарила двух прекрасных девочек, и ты им нужен!!!
- Как же это тяжело читать. От первой до последней строки все пронизано болью утраты и невероятно сильной любовью к своей женщине;
- Искренне верим в твоё желание, и надеемся на Илона вместе с тобой;
- Такие испытания выпадают сильнейшим! Вы вырастите прекрасных дочерей, которые будут отражением вашей бесконечной любви. Сил, терпения и помощи;
- Боже как больно читать, слёзы душат. Держитесь. Жаль, что Илон Маск не волшебник.
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