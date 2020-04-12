Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса

Коронавирус в Украине лечат рядом лекарств, направленных на устранение симптоматики заболевания
Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля диагностирован у 2777 человек. Один из заразившихся не боится признаться в своем диагнозе и активно рассказывает, как проходит его лечение, какие лекарства он принимает и во сколько ему это обходится.
Заболевший коронавирусом киевлянин Виктор Фантаев рассказал на своей Facebook-странице как проводится его лечение в одной из столичных больниц.
"Многие спрашивали про лечение, напишу вам просто набор лекарств: АСС 200, амбраксол, цефтриаксон, делаю ингаляции декасаном и пульмикортом, плаквенил, капельницы левоксимеда, капельницы инфулгана, капельницы ресорбилакта, еще 2 капельницы, но я их не помню", - сообщил он.
По словам больного, за все время лечения он потратил на лекарства не более 1000 грн.
Также киевлянин развеял мифы, появившиеся в связи с дезинформацией в сетях:
Скриншот (facebook.com/viktorfant)
Напомним, ранее главный санврач заявил, что Украина идет по оптимистичному сценарию вспышки коронавируса.