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Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса

STYLERКоронавирус    12.04.2020 - 15:27
Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса
Лечение от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине лечат рядом лекарств, направленных на устранение симптоматики заболевания

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля диагностирован у 2777 человек. Один из заразившихся не боится признаться в своем диагнозе и активно рассказывает, как проходит его лечение, какие лекарства он принимает и во сколько ему это обходится.

Заболевший коронавирусом киевлянин Виктор Фантаев рассказал на своей Facebook-странице как проводится его лечение в одной из столичных больниц.

"Многие спрашивали про лечение, напишу вам просто набор лекарств: АСС 200, амбраксол, цефтриаксон, делаю ингаляции декасаном и пульмикортом, плаквенил, капельницы левоксимеда, капельницы инфулгана, капельницы ресорбилакта, еще 2 капельницы, но я их не помню", - сообщил он.

По словам больного, за все время лечения он потратил на лекарства не более 1000 грн.

Также киевлянин развеял мифы, появившиеся в связи с дезинформацией в сетях:

  • Миф 1 - врачи не лечат без денег. Врачи не требуют денег у меня, многие этому удивляются, но у меня ни разу не попросили денег.
  • Миф 2 - лекарств нет, лечение очень дорогое. За все время я потратил на лекарства не более 1000 грн. Это было то, что действительно отсутствовало в больнице или дополнительно введено в лечение и не предусмотрено больницей. Эти 1000 грн просто смех, на фоне того, что предоставляет больница.
  • Миф 3 - платные анализы, рентген и иные обследования. Рентген, анализы, кардиограмма все делается бесплатно. Платным будет КТ по причине, что делает его частная структура.
  • Миф 4 - нельзя передавать передачи/еду. Можно, через приемное отделение. И даже "Глово" приезжает. Что вы точно не станете делать, так это есть больничную еду.

Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса

Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса

Скриншот (facebook.com/viktorfant)

Напомним, ранее главный санврач заявил, что Украина идет по оптимистичному сценарию вспышки коронавируса.

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