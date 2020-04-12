Украинец рассказал, сколько стоит и как проходит лечение от коронавируса

Лечение от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине лечат рядом лекарств, направленных на устранение симптоматики заболевания

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля диагностирован у 2777 человек. Один из заразившихся не боится признаться в своем диагнозе и активно рассказывает, как проходит его лечение, какие лекарства он принимает и во сколько ему это обходится.

Заболевший коронавирусом киевлянин Виктор Фантаев рассказал на своей Facebook-странице как проводится его лечение в одной из столичных больниц.

"Многие спрашивали про лечение, напишу вам просто набор лекарств: АСС 200, амбраксол, цефтриаксон, делаю ингаляции декасаном и пульмикортом, плаквенил, капельницы левоксимеда, капельницы инфулгана, капельницы ресорбилакта, еще 2 капельницы, но я их не помню", - сообщил он.

По словам больного, за все время лечения он потратил на лекарства не более 1000 грн.

Также киевлянин развеял мифы, появившиеся в связи с дезинформацией в сетях:

Миф 1 - врачи не лечат без денег . Врачи не требуют денег у меня, многие этому удивляются, но у меня ни разу не попросили денег.

. Врачи не требуют денег у меня, многие этому удивляются, но у меня ни разу не попросили денег. Миф 2 - лекарств нет, лечение очень дорогое. За все время я потратил на лекарства не более 1000 грн. Это было то, что действительно отсутствовало в больнице или дополнительно введено в лечение и не предусмотрено больницей. Эти 1000 грн просто смех, на фоне того, что предоставляет больница.

За все время я потратил на лекарства не более 1000 грн. Это было то, что действительно отсутствовало в больнице или дополнительно введено в лечение и не предусмотрено больницей. Эти 1000 грн просто смех, на фоне того, что предоставляет больница. Миф 3 - платные анализы, рентген и иные обследования. Рентген, анализы, кардиограмма все делается бесплатно. Платным будет КТ по причине, что делает его частная структура.

Рентген, анализы, кардиограмма все делается бесплатно. Платным будет КТ по причине, что делает его частная структура. Миф 4 - нельзя передавать передачи/еду. Можно, через приемное отделение. И даже "Глово" приезжает. Что вы точно не станете делать, так это есть больничную еду.

Скриншот (facebook.com/viktorfant)

Напомним, ранее главный санврач заявил, что Украина идет по оптимистичному сценарию вспышки коронавируса.