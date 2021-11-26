Украинец рассказал, как лечился от коронавируса: пациентов размещали в столовой

В Днепре местный житель рассказал о своем ужасном опыте лечения от коронавируса в местной больнице. Он отмечает, что вакцину от COVID-19 не получал.

Так, Максим Карпенко рассказал, что три недели провел в коронавирусном отделении городской больницы №9 с пораженными на 60% легкими, пишет "Наш город".

По его словам, недуг у него начался с простуды. Тогда он лечился чаем, но потом у него температура подскочила до 38. Далее семейный врач назначил антибиотики. А уже на седьмой день заболевания мужчину госпитализировали в больницу.

Мужчина отметил, что он вместе с другими пациентами лежал в столовой, ведь мест в палатах не хватило.

"Тот ужас, который я испытывал в первые дни пребывания в ковид-отделении, был за гранью. Лежим в столовой все вместе, мужчины, женщины, которые только поступили, те, что уже почти вылечились. Включили отопление, которое так шпарит, что дышать еще тяжелее, спасает только кислород. Персонал, которому бесконечно благодарен, работает на разрыв. В первую ночь умерло три человека. Понимаю, что это не сон, а реальность, в которой я нахожусь. Мысли путаются. Страшно", - сказал он.

Украинец рассказал, как лечил коронавирус (nashemisto.dp.ua)

Также мужчина до болезни вакцинам от коронавируса не доверял. Однако сейчас уже хочет сделать прививку, когда уровень антител после болезни снизится.

"Сейчас много споров – прививаться или нет! Вот то, что я увидел и услышал, когда лежал в ковид-отделении: 99% больных – это непривитые люди в возрасте 50+, у которых есть сопутствующие заболевания. Вот такая печальная статистика. Делайте выводы сами, никого не хочу убеждать, но через полгода я вакцинируюсь", - добавил он.

Кроме того, мужчина сказал, что в больнице были пациенты, которые после вакцинации тоже заболели. Но к счастью, у них была легкая форма.