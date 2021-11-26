ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинец рассказал, как лечился от коронавируса: пациентов размещали в столовой

Новина українською →
Днепр, Пятница 26 ноября 2021 19:40
Украинец рассказал, как лечился от коронавируса: пациентов размещали в столовой Украинец рассказал, как он лечился от коронавируса (УНИАН)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре местный житель рассказал о своем ужасном опыте лечения от коронавируса в местной больнице. Он отмечает, что вакцину от COVID-19 не получал.

Так, Максим Карпенко рассказал, что три недели провел в коронавирусном отделении городской больницы №9 с пораженными на 60% легкими, пишет "Наш город".

По его словам, недуг у него начался с простуды. Тогда он лечился чаем, но потом у него температура подскочила до 38. Далее семейный врач назначил антибиотики. А уже на седьмой день заболевания мужчину госпитализировали в больницу.

Мужчина отметил, что он вместе с другими пациентами лежал в столовой, ведь мест в палатах не хватило.

"Тот ужас, который я испытывал в первые дни пребывания в ковид-отделении, был за гранью. Лежим в столовой все вместе, мужчины, женщины, которые только поступили, те, что уже почти вылечились. Включили отопление, которое так шпарит, что дышать еще тяжелее, спасает только кислород. Персонал, которому бесконечно благодарен, работает на разрыв. В первую ночь умерло три человека. Понимаю, что это не сон, а реальность, в которой я нахожусь. Мысли путаются. Страшно", - сказал он.

Украинец рассказал, как лечился от коронавируса: пациентов размещали в столовойУкраинец рассказал, как лечил коронавирус (nashemisto.dp.ua)

Также мужчина до болезни вакцинам от коронавируса не доверял. Однако сейчас уже хочет сделать прививку, когда уровень антител после болезни снизится.

"Сейчас много споров – прививаться или нет! Вот то, что я увидел и услышал, когда лежал в ковид-отделении: 99% больных – это непривитые люди в возрасте 50+, у которых есть сопутствующие заболевания. Вот такая печальная статистика. Делайте выводы сами, никого не хочу убеждать, но через полгода я вакцинируюсь", - добавил он.

Кроме того, мужчина сказал, что в больнице были пациенты, которые после вакцинации тоже заболели. Но к счастью, у них была легкая форма.

Ранее мы сообщали, что украинцу ампутировали ноги из-за осложнений от коронавируса.

Также мы писали, риск повторного заражения COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание
Опасность холестерина: нутрициолог рассказала, на что нужно обращать особенное внимание