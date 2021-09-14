Украинец победил штамм коронавируса "Дельта": врачи вытащили с того света

Житель Черновицкой области заразился коронавирусом штамма "Дельта" несколько недель назад. Болезнь быстро прогрессировала, и он едва не отправился на тот свет. Несколько дней он был без сознания, а потом две недели провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.
О своей болезни и о том, как ему удалось победить опасный штамм, житель Буковины рассказал в издании Molbuk.
58-летний Виталий рассказал, что сначала у него поднялась температура. Он подумал, что это простая простуда.
"Под вечер меня начало немного лихорадить, измерил температуру — повышена. 38 градусов была. Я выпил жаропонижающее и лег спать", - рассказал мужчина.
На следующий день к симптомам добавилось головокружение, а лихорадка не исчезла. Виталий подумал, что это простуда, так как накануне работал на жаре в поле, а потом зашел в помещение с кондиционером. Ни вкус, ни запах не исчезали. А через два дня мужчина заподозрил неладное.
К лихорадке и головокружению добавилось расстройство желудка, и Виталий понял, что это могут быть симптомы штамма "Дельта".
"А уже на следующий день мне стало очень плохо. Самостоятельно дышать трудно стало, хотел ехать сдавать ПЦР-тест ... Не успел. Внезапно стало плохо, жена вызвала скорую, госпитализировали", — добавил мужчина.
Врачи подключили Виталия в больнице к аппарату ИВЛ. Легкие были уже сильно поражены, вирус атаковал их буквально за несколько дней.
Сейчас Виталий все еще в больнице. Врачи уже отключили от аппарата ИВЛ – на нем мужчине пришлось провести две недели. Домой его пока не отпускают.
"Сейчас мне лучше. Могу говорить и самостоятельно дышать, но последние две недели выпали из моей жизни. Честно говоря, мои родные не верили, что я выберусь "с того света". Никому не желаю оказаться в больнице и еще в таком состоянии, как я. Мне то повезло, я выбрался. Но не всем, к сожалению, так везет", - сообщил Виталий.
Стоит отметить, что жена Виталия не заразилась. Она была вакцинирована и уговаривала мужа. Но он был категорически против.
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