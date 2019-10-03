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Украинец напал на Тимберлейка в Париже (видео)

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 07:02
Украинец напал на Тимберлейка в Париже (видео)
Тимберлейк пострадал от рук украинского пранкера Седюка (фото: коллаж РБК-Украина)

Пранкер напал на Тимберлейка, когда он вышел из машины

Украинский пранкер Виталий Седюк напал на популярного американского певца и актера Джастина Тимберлейка во время того, как он шел со своей супругой актрисой Джессикой Бил.

Инцидент произошел в Париже на показе Louis Vuitton, который проходит в рамках недели моды. Тимберлейк вышел с машины вместе с женой и направлялся на мероприятие.

Семейная пара держалась за руку, но в какой-то момент их покой нарушил Виталий Седюк, который подбежал к знаменитости и схватил его за ногу. Телохранители сразу же начали оттаскивать украинца.

Тимберлейк пострадал от рук украинского пранкера Седюка (видео: YouTube/Entertainment Tonight)

После инцидента Джастин вместе с Джессикой спокойно как ни в чем не бывало отправились на показ.

Стоит отметить, что это далеко не первая подобная выходка Седюка. Он уже пытался поцеловать Уилла Смита, прижимался к оскароносному Леонардо Ди Каприо, висел на ноге и у Брэдли Купера, и дал пощечину Брэду Питту, когда актер раздавал автографы в Лос-Анджелесе.

Кроме того, украинец обнимался с Сиарой, показывая голые ягодицы, и выходил на сцену, чтобы получить музыкальную награду "Грэмми" за Адель.

Напомним, что в Полтаве пьяный сотрудник полиции жестоко избил студента. В сети появилось видео инцидента. 17-летний парень госпитализирован с разрывом селезенки.

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