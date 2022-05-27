Украинец на весь мир рассказал о зверствах оккупантов: заставляли выбирать, кто умрет первым

Издевательства оккупантов

Россияне задержали Максима Дидыка 19 марта, когда он вместе с другом занимался хозяйством. Военные задержали их, ведь заподозрили ребят в передаче информации о расположении позиций оккупантов украинским военным.

Оккупанты начали обыскивать и допрашивать молодых людей. В частности, искали в телефонах фотографии, а также заставили раздеться, чтобы осмотреть на предмет татуировок.

Ничего компрометирующего у украинцев россияне не нашли, но затащили их в подвал одного из домов и там жестоко избили прикладами винтовок. Они угрожали Дидыку сокрушить коленные чашки молотом и заклеймить каленым железом. Максима жестоко избили, особенно много ударов оккупанты наносили по ребрам.

Дидык рассказал, что в течение следующих трех суток их удерживали в подвале. После этого им надели на голову рюкзак, примотав его к шее скотчем и посадили в машину.

Украинцев высадили из машины в месте, где уже были другие задержанные. С завязанными глазами Дидыка и его друга отвели к зданию котельной. Там к батарее были прикованы цепями двое украинских военнослужащих.

"Дидык сказал, что россияне толкнули его и его друга внутрь и затолкали в небольшое хранилище под полом вместе с Александром Игнатовым, которого несколько лет назад сбила машина и который страдал хронической потерей памяти", - пишет издание.

В плену человека, страдающего от потери памяти, оккупанты били, разбивали о его голову бутылки и смеялись.

Впоследствии украинских солдат из котельной куда-то увезли, вместо них привозили новых мирных заложников, среди которых был 65-летний Николай из Нового Быкова.

"Николай боялся присоединиться к другим в тесном подвале, заполненном одеялами, испачканными кровью и человеческими экскрементами. Он сразу почувствовал сильный приступ клаустрофобии и попросил российских солдат застрелить его", - цитирует издание воспоминания 65-летнего узника.

Также впоследствии в котельную привезли 25-летнюю учительницу математики Викторию Андрушу. Она рассказала, что сообщала другу-украинскому военному о передвижении российской техники.

"25 марта около 15 российских солдат ворвались в дом Виктории, чтобы найти ее. Они отвели ее наверх, где обыскали ее телефон, и она призналась, что присылала информацию украинским силам", - говорится в сообщении.

По словам Дидыка, пани Андруша была вся в синяках, когда ее привезли в котельную. К тому же девушка спросила у оккупантов, зачем они пришли сюда, чтобы разрушить мирную жизнь.

После того, как молодая украинка проявила такое мужество, над ней больше не издевались. Но через несколько дней, 27 марта, Викторию куда-то забрали.

С тех пор родные не знают ничего о ее месте нахождения. По некоторым данным, она содержится в тюрьме в Курской области.

"Нам нужны тела"

В конце марта один из оккупантов сказал украинцам в котельной, что их скоро освободят.

"Русский солдат открыл дверь в котельную в 8:30 утра, раньше, чем обычно. Он выглядел пьяным и сказал задержанным, что ему нужны тела. Он подошел к пожилому мужчине, которого узники помнили как Михаила Ивашка и спросил готов ли он. Он несколько раз отвечал, что нет. Но впоследствии все же согласился", - пишет издание.

Через несколько секунд после того, как оккупант вывел мужчину из помещения, оставшиеся внутри украинцы услышали выстрел.

Русский повернулся и спросил, не согласится ли кто-то стать следующим. Оккупант сказал, что им нужно восемь тел.

Дидыку враг предложил выбрать среди заложников тех, кто будет расстрелян.

"Дидык сказал военнослужащему, что он не сможет жить после такого. Зато по словам Дидыка, он вызвался быть следующим. Русский солдат грубо вытащил его с котельной, молча подвел его к краю кладбища, поблизости, и велел стать на колени. Дидык сказал, что он сделал, как ему сказали, и ждал. Раздался выстрел, и пуля прошла мимо его уха и ударилась о землю перед ним", - пишет издание.

После этого солдат выбрал нескольких заключенных для расстрела, тогда как остальные вызвались добровольцами - каждому дали по рюмке водки, прежде чем их вывели.

На следующее утро русский солдат вернулся в 5:30 утра и сказал, что он и его товарищи идут. Солдат приказал заключенным оставаться на месте некоторое время и быть осторожными.

Менее чем через час мужчины покинули незапертую котельную. Дидык сказал, что они пошли к ближайшему кладбищу, где обнаружили еще живых шестерых из тех, кого повели на расстрел.

Кроме того, у входа на кладбище они нашли трех мужчин из котельной, лежавших на земле мертвыми, с разбитыми пулями лицами.